Милонов высказался о скандале с Исинбаевой на баннере МОК Виталий Милонов: МОК в ситуации с Исинбаевой разделил людей на сорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Международный олимпийский комитет делит людей на сорта, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал политическими причины, по которым в МОК начали оправдываться за плакат с олимпийской чемпионкой из России Еленой Исинбаевой.

Изначально МОК хочет делать плакаты с выдающимися спортсменами, а куча выдающихся спортсменов — русские. Но, к сожалению, потом приходит политика, и уже выдающиеся спортсмены начинают делиться на чистую расу и не на ту расу в соответствии с европейской традицией. Они любят делить людей на первый и второй сорта. Такой производят расовый отбор, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что Исинбаева — замечательная и симпатичная российская спортсменка и МОК, конечно, хотел бы напечатать на плакате ее, а не сестер Уильямс.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм — 2024 в Париже. На нем была изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом. После этого в МОК оправдались и заявили, что это фото было использовано в подготовке к Играм 2020 года.