Милонов оценил идею провести Олимпиаду на Дальнем Востоке

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил идею президента России Владимира Путина провести Олимпийские игры на Дальнем Востоке. Слова депутата приводит «Спорт-Экспресс».

Это развитый регион. Я был бы рад, если бы Олимпиада прошла в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Но если Олимпийский комитет России примет решение подать заявку от Дальнего Востока — тоже хорошо. Будет повод съездить туда, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что ни разу не был на Дальнем Востоке, потому что не было денег и времени съездить. Также он выразил надежду, что люди, которые превращают олимпийское движение в «какой-то отстой, вымрут, как динозавры».

Ранее в пятницу, 3 сентября, Путин заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ещё одной Олимпиады. Заявку планируется подать на Дальний Восток.

В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры. Летние в последний раз проводились в стране в 1980 году — Олимпиада в Москве.