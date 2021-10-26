Милонов назвал «справедливостью» два золота Дины Авериной на ЧМ в Японии

Победа россиянки Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на Чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю является справедливой констатацией того, что отечественные гимнастки — лучшие в мире, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом парламентарий прокомментировал 14-ю и 15-ю золотые медали Авериной на всех ЧМ в карьере.

Это справедливость называется, это констатация факта, что наши гимнастки — самые лучшие в мире. И никто не может украсть у них победу. Они могут засудить, но победу украсть не могут. Молодец, не сломалась, всё выдержала и показала, что наше олимпийское золото имеет цвета российского триколора, — подчеркнул политик.

Он также предположил, почему сборная Болгарии снялась с ЧМ в Японии накануне соревнований. По его словам, «это был бы эпик фейл».

Дина Аверина получила за упражнения с обручем 27,750 балла. Серебро завоевала белоруска Алина Горносько, у которой 25,950 балла. Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850). Арина Аверина, которая остановилась на шестом месте, показала результат 24,950 балла. Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева отреагировала на слова экс-фигуристки, жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки о том, что та испытала культурный шок, когда увидела выступление мужчины в этом виде спорта.