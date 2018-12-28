«Милан» нашёл замену Гаттузо

Руководство итальянского футбольного клуба «Милан» нашло замену главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо.
Новым наставником футболистов станет спортивный директор клуба Леонардо, сообщил Sportmediaset.
Причинами увольнения Гаттузо стала ничья с «Фрозиноне» (0:0). Перед ним стояла задача одержать победу в прошедшей встрече. Гаттузо будет руководить командой до 29 декабря. После матча против СПАЛа руководство официально объявит об отставке специалиста.
В турнирной таблице итальянского чемпионата «Милан» занимает 6-е место, набрав 28 очков. В последних шести встречах клуб лишь единожды сумел победить.