«Милан» нашёл замену Гаттузо

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Леонардо Насименто де Араужо

Руководство итальянского футбольного клуба «Милан» нашло замену главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо.

Новым наставником футболистов станет спортивный директор клуба Леонардо, сообщил Sportmediaset.

Причинами увольнения Гаттузо стала ничья с «Фрозиноне» (0:0). Перед ним стояла задача одержать победу в прошедшей встрече. Гаттузо будет руководить командой до 29 декабря. После матча против СПАЛа руководство официально объявит об отставке специалиста.

В турнирной таблице итальянского чемпионата «Милан» занимает 6-е место, набрав 28 очков. В последних шести встречах клуб лишь единожды сумел победить.