Лавров оценил запрет на посещение спортивных состязаний руководству РФ

https://static.news.ru/photo/2e33809e-47aa-11eb-954f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет руководителям государств посещать международные спортивные мероприятия является неприемлемым. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Лавров также отметил, что по сравнению с предыдущими решениями Спортивного арбитражного суда нынешнее имеет ряд послаблений для российской стороны.

Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше, — сказал дипломат.

Ранее CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Кроме того, президенту России Владимиру Путину также в течение двух лет запрещено посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Как сообщал NEWS.ru, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабраилов заявил, что Россия опротестует решение CAS о запрете президенту РФ Владимиру Путину в течение двух лет посещать международные спортивные турниры.