Мичков: козыри Емельяненко — скорость и сила духа

https://news.ru/storage/news/142688f748d49bd73f97b205db71239d/5230b38f-880b-4c69-88cb-1082e3855a0f_850.jpg Вадим Жернов/РИА Новости эксклюзивы

Фёдор Емельяненко

Тренер — о подготовке к бою с Бейдером

26 января легендарный российский боец Фёдор Емельяненко в Калифорнии проведёт финальный бой Гран-при Bellator в тяжёлом весе против Райана Бейдера. Победитель также получит чемпионский пояс американской организации. Россиянин по традиции первую часть подготовки к бою провёл в Старом Осколе на базе клуба «Александр Невский», а вторую — в Голландии под руководством тренера Питера Тайссе. Многолетний тренер Емельяненко Александр Мичков в интервью News.ru рассказал о подготовке и шансах своего ученика в бою, где он едва ли не впервые в карьере будет в роли андердога.

— С учётом специфики предстоящего поединка были ли какие-то изменения в подготовке Фёдора или сборы в Старом Осколе и Голландии прошли по привычной схеме?

— Я не ездил с Фёдором в Голландию, а в Старом Осколе тренировались как обычно. Спарринги там Фёдор не проводил. Это был первый этап подготовки, где он закладывал функциональную базу, занимался общефизической подготовкой и работал на лапах.

— Как он переносил нагрузки? Здоровье не беспокоит?

— Всё было нормально. Фёдор как всегда работал с большим удовольствием, выполнял большие объёмы. В плане работоспособности он и сейчас не уступает молодым.

— На видео в интернете он стоит в спаррингах с забинтованным коленом. Оно его беспокоит?

— Никаких проблем с коленом у него не было и нет. Он на него не жаловался, чувствовал себя хорошо. Думаю, что он тейпирует колени для профилактики.

— Райан Бейдер — самый опасный соперник Фёдора за последнее время. Емельяненко придаёт значение тому факту, что не является фаворитом в предстоящем бою?

— Я согласен, что Бейдер — очень классный и мастеровитый боец. Он умеет работать хорошо и в стойке, и в партере, очень опасный для любого соперника. При этом он выносливый, хорошо дышит и отлично борется. Что касается предматчевого расклада и котировок букмекеров, Федя никогда не обращает внимания на такие заморочки. Это последнее время о них стали слишком много говорить. К тому же он такой человек, что в душу к нему не залезешь, поэтому не знаю, как он сам оценивает свои шансы. Думаю, понимает, насколько серьёзный вызов для него этот бой. Когда Фёдор начинает готовиться, он не читает новостей, не заглядывает в соцсети, поэтому может и не знать, какие там котировки. У него такой характер, что запугать его перед боем невозможно. Алексей Никольский/РИА Новости Фёдор Емельяненко и Владимир Путин

— В чём Фёдор может оказаться сильнее Бейдера?

— Прежде всего в силе духа. Во-вторых, до сих пор скорость остаётся его серьёзным козырем, причём это не только скорость нанесения ударов, но и скорость мышления. В этом компоненте ему нет равных.

— Подчёркнуто уважительное отношение обоих бойцов друг к другу не может расслабить? Может, Фёдору лучше, чтобы его задевали и злили, как это делал Чейл Соннен?

— Это здорово, что бойцы так относятся друг к другу. Считаю, что так и должно быть. Я работаю с Фёдором 19 лет и ни разу не слышат от него какого-то негатива в сторону соперника. При этом он умеет сохранять спокойствие, если соперник ведёт себя некорректно. В конце концов это его проблемы.

— Фёдор пока не говорит о возможном продолжении карьеры. Исход боя повлияет на его решение?

— Сложно сказать. Мы с ним не обсуждали этот вопрос. В любом случае он сам примет то решение, которое посчитает нужным.

— Бойцы из его команды Вадим Немков, Анатолий Токов и Валентин Молдавский уже хорошо себя зарекомендовали в Bellator. Есть ли в планах привлечь ещё кого-то из молодёжи?

— У нас подрастает очень хорошая молодёжь. В клубе «Александр Невский» тренируются такие интересные ребята, как младший брат Токова Владимир, Никита Михайлов, выступающий в легчайшем весе. У нас есть ребята, на которых мы возлагаем надежды в будущем. Также если у кого-то возникнет желание к нам присоединиться, мы готовы рассмотреть варианты. Сергей Фадеичев/ТАСС Фёдор Емельяненко

— В прошедшем году выстрелил Вадим Немков, победив Фила Дэвиса. Не боялись сразу бросать его под такие «танки»?

— У нас даже сомнений не было, когда нам предложили этого соперника. Мы хорошо знали этого бойца, и когда возник этот вариант, то в один голос сказали с Михалычем (тренер Владимир Воронов. — News.ru): «Вадим, вперёд!» Мы не сомневались ни секунды и были рады, что Вадиму достался такой шанс поднять свой авторитет. Чувствовали на сто процентов, что Дэвиса он пройдёт. Вспомните сам бой: Вадик там особо не напрягался и не рвал. Немножко только он смазал концовку, но это совсем небольшой нюанс.

— Он готов выйти на бой с Бейдером после Фёдора и если придётся отомстить за старшего товарища?

— После соответствующей подготовки он сможет провести этот бой. Но Бейдер более серьёзный и разносторонний оппонент. К нему нужно готовиться тщательно.

— У Анатолия Токова есть перспективы уже в этом году подраться за пояс Bellator?

— Думаю, что у Толика перспективы не меньше, чем у Вадима. У него сейчас всё в порядке со здоровьем, он провёл отличный бой со Шлеменко. Сейчас он отдохнул и готов подраться с Мусаси, если будет соответствующее предложение.

— Какова роль Фёдора в прогрессе этих ребят?

— Огромная. Когда он приезжает с ними на сбор, внимательно наблюдает за каждым, контролирует весь тренировочный процесс, даёт мудрые советы и подсказывает, настраивает психологически. Фёдор — потрясающий мотиватор. Он всё время держит парней в тонусе, будоражит, не даёт спать.