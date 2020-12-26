Мгновенное удушение: фото боя Махно и Хачатряна

В субботу, 5 декабря, на Малой спортивной арене «Лужников» завершился 13-й чемпионат экстремальных видов спорта «Прорыв». Участники соревнований подарили зрителям море драйва и адреналина, показав сногсшибательные трюки.

В этом году прошли соревнования по велосипедному мотокроссу ВМХ, маунтинбайку МТВ и самокату в дисциплине BigAir, а также по паркуру и воркауту. Кроме того, состоялись показательные выступления по мотофристайлу FMX,...