Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Фото: Igor Kritskiy/Russian Look/Global Look Press

Международный паралимпийский комитет приостановил с 16 ноября членство Паралимпийского комитета России. За приостановку проголосовали 64 члена МПК, против — 39, сообщается в Twitter организации.

На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 64 голосами против 39 (при 16 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленном приостановлении деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК, — сказано в сообщении.

С этого момент Паралимпийский комитет России лишен всех прав члена Международного комитета. Однако за ним остается право на апелляцию решения. Если апелляция не будет удовлетворена, то российский комитет сможет восстановить свое членство не раньше, чем соберется следующая генассамблея МПК, что случится в IV квартале 2023 года.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прекрасно понимает, что нарушает Олимпийскую хартию, не допуская российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Из-за беспрецедентного давления он решил заявить о недопустимости политизации спорта на саммите G20, потому что на спортивной арене «бесполезно призывать кого-либо».