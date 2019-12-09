https://static.news.ru/photo/ecbe1776-1a8e-11ea-8435-fa163e074e61_660.jpg Международный олимпийский комитет Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.

Как говорится в заявлении МОК, представители олимпийского движения поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA по санкциям к России.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).