https://static.news.ru/photo/7bdf1e4e-23b0-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas gedvila/imago-images.de/Global Look Press

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обнародовала свою позицию относительно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России. IBSF уточнила, что четырёхлетний запрет, если решение вступит в силу, коснётся только чемпионатов мира.

Россиянам позволят выступать под своим флагом на Кубке мира и чемпионате Европы, а также в юниорских чемпионатах мира. Об этом говорится в заявлении IBSF, опубликованном на её официальном сайте.

Федерация уточнила, что тем из россиян, кто захочет выступать под нейтральным флагом, придётся пройти жёсткий отбор: их фамилии не должны упоминаться в докладе Ричарда Макларена, а в базе данных Московской лаборатории информация о них должна быть нетронутой.

Кроме того, этим спортсменам предстоит пройти допинг-тестирование в объёме, который WADA установит в индивидуальном порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в любое время сможет начать рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение WADA о признании РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации. Ведомство будет работать в течение всего новогоднего периода кроме 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года.