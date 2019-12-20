Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обнародовала свою позицию относительно решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России. IBSF уточнила, что четырёхлетний запрет, если решение вступит в силу, коснётся только чемпионатов мира.
Россиянам позволят выступать под своим флагом на Кубке мира и чемпионате Европы, а также в юниорских чемпионатах мира. Об этом
Федерация уточнила, что тем из россиян, кто захочет выступать под нейтральным флагом, придётся пройти жёсткий отбор: их фамилии не должны упоминаться в докладе Ричарда Макларена, а в базе данных Московской лаборатории информация о них должна быть нетронутой.
Кроме того, этим спортсменам предстоит пройти допинг-тестирование в объёме, который WADA установит в индивидуальном порядке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в любое время сможет начать рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение WADA о признании РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации. Ведомство будет работать в течение всего новогоднего периода кроме 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года.
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