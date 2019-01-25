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Месси призвал продолжать искать самолёт с игроком «Кардиффа»

Лионель Месси Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Лионель Месси

спорт [ версия для печати ]

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси призвал продолжать поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«Пока остаётся хоть какая-то надежда, прошу вас — пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями», — написал форвард в Instagram.

Вечером 21 января нападающий вылетел на частном самолёте в Уэльс. Примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Разбившегося над Ла-Маншем футболиста перестали искать, писал News.ru.


#футбол #трагедия
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