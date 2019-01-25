Месси призвал продолжать искать самолёт с игроком «Кардиффа»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси призвал продолжать поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«Пока остаётся хоть какая-то надежда, прошу вас — пожалуйста, не прекращайте поиски Эмилиано. Все мои силы и поддержка с его родными и друзьями», — написал форвард в Instagram.