Месси признали лучшим футболистом 2022 года

Фото: Marcelo Machado de Melo/www.imago-images.de/Global Look Press

На сайте Международной федерации футбола (ФИФА) были объявлены лучшие футболисты 2022 года в рамках церемонии The Best FIFA Football Awards. Лучшим игроком года был признан аргентинский нападающий Лионель Месси.

Звание лучшего вратаря года досталось также аргентинцу — Эмилиано Мартинесу. Звание лучшего тренера ушло наставнику национальной команды Аргентины — Лионелю Скалони.

В декабре прошлого года Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре. В семи играх он забил семь голов и сделал три ассиста.

В финале турнира Аргентина победила Францию, забив в основное время два гола, на что французы ответили также двумя. В дополнительное время обе команды забили по одному мячу, и победу разыграли в серии пенальти, где Аргентина была сильнее со счетом 4:2, завоевав трофей мирового чемпионата в третий раз в своей истории.

Ранее катарский университет решил создать музей в комнате студенческого кампуса, где во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.