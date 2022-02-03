Менеджер Петра Яна оценил шансы россиянина в бою со Стерлингом

Менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов объяснил причину постоянных словесных нападок со стороны американца Алджамейна Стерлинга в адрес россиянина. По мнению функционера, действующий чемпион UFC в легчайшем весе пытается вывести омского бойца из равновесия, сообщает «Матч ТВ».

Единственный шанс у Стерлинга, если Пётр будет эмоционален или станет его недооценивать. Думаю, что Стерлинг на это и рассчитывает и пытается вывести Яна из равновесия, — сказал Абдрахманов.

Он также добавил, что со стороны Яна нет никакой недооценки Стерлинга как спортсмена.

Встреча Стерлинга и Яна запланирована на 9 апреля. Американец в ММА одержал 20 побед при трёх поражения. У россиянина в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Ранее Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Ранее Пётр Ян рассказал о том, что сказал бы своему скандальному сопернику, назвал условия нового контракта с UFC и поведал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.