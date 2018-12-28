Менеджер Нурмагомедова назвал Мейвереза «ненастоящим»

https://news.ru/storage/news/0bdbc04cec803b9e1961a7e5896af69b/fd29f27f-2236-422a-b134-58b12eb97a49_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал американского боксёра Флойда Мейвереза.

«Флойд — не настоящий боец, он просто атлет, а Нурмагомедов — боец», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Менеджер Нурмагомедова добавил, что у Мейвезера нет храбрости для того, чтобы принять участие в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA). Он отметил, что американский спортсмен «не из тех парней, которые могут прийти в наш спорт и подраться». По мнению Абдель-Азиза, бокс — это полуспорт, а смешанные единоборства — полноценный вид спорта для настоящих бойцов.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в социальной сети предложил Мейвезеру провести бой. Американский боксёр согласился, но заявил, что поединок должен пройти не в октагоне, а на ринге. В связи с этим вмешался глава UFC Дэйна Уайт, категорично заявивший, что, пока Хабиб выступает под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), встреча может проходить только по правилам MMA.

Ранее News.ru сообщал, что генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв назвал цену боя между Нурмагомедовым и Мейвезером.