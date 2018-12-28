USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,277 $   Brent53.86 $ Bitcoin3,635.28 $
МОСКВА-7°C11:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Менеджер Нурмагомедова назвал Мейвереза «ненастоящим»

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал американского боксёра Флойда Мейвереза.

«Флойд — не настоящий боец, он просто атлет, а Нурмагомедов — боец», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

Менеджер Нурмагомедова добавил, что у Мейвезера нет храбрости для того, чтобы принять участие в поединке по правилам смешанных единоборств (MMA). Он отметил, что американский спортсмен «не из тех парней, которые могут прийти в наш спорт и подраться». По мнению Абдель-Азиза, бокс — это полуспорт, а смешанные единоборства — полноценный вид спорта для настоящих бойцов.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в социальной сети предложил Мейвезеру провести бой. Американский боксёр согласился, но заявил, что поединок должен пройти не в октагоне, а на ринге. В связи с этим вмешался глава UFC Дэйна Уайт, категорично заявивший, что, пока Хабиб выступает под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), встреча может проходить только по правилам MMA.

Ранее News.ru сообщал, что генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв назвал цену боя между Нурмагомедовым и Мейвезером.


#бокс #UFC #ХабибНурмагомедов #ФлойдМейвезер
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
спорт 12:28, 27 декабря 2018
Член команды Нурмагомедова проведет бой весной
спорт 09:20, 27 декабря 2018
Нурмагомедов назвал лучшего тренера года
спорт 14:55, 26 декабря 2018
Фергюсон потребовал встречи с Нурмагомедовым
Лента новостей
в мире 11:32
Армия Сирии открыла колледж пехоты в Алеппо
спорт 11:32
Шарапова с нетерпением ждёт возвращения на корт
оружие 11:28
Германия сокращает экспорт оружия
экономика 11:13
ВТБ заработал почти 164 млрд рублей прибыли
спорт 11:09
Российские биатлонисты верят в Путина
Другие новости
спорт 11:32
Шарапова с нетерпением ждёт возвращения на корт
спорт 11:09
Российские биатлонисты верят в Путина
спорт 10:56
За кого болеть в выходные
За «молодёжку» Брагина, биатлониста Шипулина, «летающего лыжника» Климова и боксёра Чупракова
спорт 10:55
Овечкин сделал подарок болельщице на день рождения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top