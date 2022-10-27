Мексика заявила о желании провести Олимпиаду 2036 года

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Правительство Мексики заявило о желании провести в стране Олимпийские игры 2036 года. Об этом сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард. По его словам, состав заявочного комитета будет представлен 30 ноября. Слова мексиканского дипломата приводит РИА Новости.

Наша цель — провести Олимпийские игры в Мексике в 2036 году, а если нет, то в 2040 году, потому что так работает система: вы регистрируетесь на один год, а через четыре года вы можете снова участвовать в этом соревновании, если вы не были избраны большинством Международного олимпийского комитета, — сказал Эбрард.

Он также добавил, что состав заявочного комитета станы будет объявлен 30 ноября. При этом город проведения Игр в настоящее время не определен.

Ранее вице-спикер Госдумы, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков объявил, что возможность проведения Олимпийских игр в 2024 году без российских спортсменов вполне реальна. Парламентарий считает, что РФ рано или поздно восстановит доступ к международным соревнованиям.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже.