Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший купил 19-летней дочери Иянне Mercedes-Benz G63.
Стоимость автомобиля, который стал рождественским подарком для девушки, оценивают в $150 тысяч.
Фото машины с бантом на капоте спортсмен опубликовал в Instagram.
Счастливого рождества, — написал Мейвезер в подписи к посту.
Сам боксёр является владельцем нескольких суперкаров. В 2017 году после боя с Конором Макгрегором он приобрёл Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador и Ferrari 488, сообщал NEWS.ru.
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