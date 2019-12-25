https://static.news.ru/photo/fa01382c-26f1-11ea-8108-fa163e074e61_660.jpg Иянна Мейвезер Фото: jirahmayweather/instagram.com

Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший купил 19-летней дочери Иянне Mercedes-Benz G63.

Стоимость автомобиля, который стал рождественским подарком для девушки, оценивают в $150 тысяч.

Фото машины с бантом на капоте спортсмен опубликовал в Instagram.

Счастливого рождества, — написал Мейвезер в подписи к посту.

Сам боксёр является владельцем нескольких суперкаров. В 2017 году после боя с Конором Макгрегором он приобрёл Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador и Ferrari 488, сообщал NEWS.ru.