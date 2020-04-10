Медведева призвала спортсменов помочь пострадавшим от пандемии

Серебряный призёр ОИ-2018 фигуристка Евгения Медведева призвала спортсменов объединиться ради оказания помощи пострадавшим от коронавируса.
Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать! — написала она в Instagram.
Медведева отметила, что и среди атлетов есть те, кто пострадал от пандемии и морально, и финансово. Она уточнила, что её призыв обращён именно к тем коллегам, у которых есть возможность помочь. Фигуристка напомнила, что мировой практике есть немало примеров благотворительности со стороны спортсменов.
Медведева также выразила поддержку врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, и назвала их героями.
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В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 795 человек, умерли — 94.
В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели — 361,2 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор раскритиковал Китай за некачественные товары борьбы с коронавирусом, которые были поставлены в Великобританию.
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