Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР

https://news.ru/storage/news/fffd70fe43d97d64e31a038a6c31278e/977cc484-f94a-4c1a-aa6c-36b2932faf30_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Фигуристка Евгения Медведева не стала комментировать прессе короткую программу на чемпионате России в Саранске. Единственный комментарий она дала Первому каналу, сообщает Sports.ru.

«Обращайтесь к моему агенту», — ответила Медведева на просьбу другого канала прокомментировать прокат.

Медведева после короткой программы на чемпионате России в Саранске занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР, писал News.ru.