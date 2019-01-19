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Медведева нашла место для тренировок в России

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото с тренировки в России. Занималась спортсменка на катке ЦСКА.

«Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне (Тарасовой. — Ред.) за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки», — написала Медведева в Instagram.

Фигуристка провела в Москве несколько дней и поучаствовала в автограф-сессии. 

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионаты Европы и мира 2019 года.

Как писал News.ru, Медведева пообещала вернуться в Россию через несколько лет.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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