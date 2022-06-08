Медведева оценила решение ISU продлить отстранение российских фигуристов Медведева раскритиковала решение Международного союза конькобежцев продлить отстранение российских фигуристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своём Telegram-канале высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от соревнований под эгидой организации. Она заявила, что не считает решение адекватным.

Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований. Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление, — заявила фигуристка.

Медведева также призвала общественность перестать истерить по поводу возможной смены гражданства российскими фигуристами. По мнению спортсменки, нужно сосредоточиться на борьбе за возвращение страны на международные турниры по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.