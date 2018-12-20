Медведева исполнила новый каскад

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Евгения Медведева

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева на тренировке на чемпионате России исполнила новый каскад прыжков.

Она успешно прыгнула каскад тройной сальхов-тройной риттбергер, а потом в каскаде с двойным акселем — тройной тулуп.

Короткие программы спортсменки представят 21 декабря. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Загитова будет выступать в коньках из золота.