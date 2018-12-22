Медведева была уверенней Загитовой на тренировке на ЧР

https://news.ru/storage/news/9f1a96cecbe531c6514c6d7c07711386/9d18be1b-8474-4355-80f9-2832e7cab249_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Евгения Медведева чисто исполнила произвольную программу на тренировке на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Алина Загитова допустила ошибку на двойном акселе.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Как писал News.ru, Тарасова одарила Медведеву.