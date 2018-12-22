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Медведева была уверенней Загитовой на тренировке на ЧР

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Евгения Медведева чисто исполнила произвольную программу на тренировке на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Алина Загитова допустила ошибку на двойном акселе.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Как писал News.ru, Тарасова одарила Медведеву.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #АлинаЗагитова #тренировка
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