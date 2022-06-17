Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Германии

Фото: IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев

Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в четверть-финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гаале (Германия). Встреча прошла 17 июня и продлилась два сета.

Россиянин одержал победу со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час и 26 минут. Медведев сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале российский теннисист сыграет с немцем Оскаром Отте, который в прошлом раунде победил россиянина Карена Хачанова.

13 июня Медведев вернулся на первое место в рейтинге ATP. На второй строчке находится немец Александр Зверев, третью позицию занимает серб Новак Джокович.