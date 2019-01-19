Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга турнира россиянин, посеянный под 15-м номером, переиграл бельгийца Давида Гоффена в трёх сетах — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.
Матч длился 2 часа и 3 минуты. Медведев сделал 8 подач навылет, взял 6 брейк-пойнтов из 11 и допустил 2 двойные ошибки, сообщает Ausopen.com.
В 1/8 финала соперником россиянина будет победитель встречи между сербом Новаком Джоковичем, посеянным под первым номером, и канадцем Денисом Шаповаловым (25).
Ранее News.ru сообщал, что в третьем круге Australian Open российская теннисистка Мария Шарапова обыграла действующую чемпионку Каролину Возняцки из Дании. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.