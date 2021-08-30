Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов в мире

Российский теннисист Даниил Медведев занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в своём виде спорта за 2021 год по версии Forbes. Рейтинг приводится на сайте журнала.
Список
В топ-10 также вошли японка Наоми Осака ($60,1 млн, $5,1 — призовые), американка Серена Уильямс ($41,8, $1,8), первая ракетка мира среди мужчин серб Новак Джокович ($38 млн, $8 млн), испанец Рафаэль Надаль ($27 млн, $4 млн) и другие.
Ранее сообщалось, что Медведев во время матча полуфинала «Мастерса» в Цинциннати врезался в телекамеру после розыгрыша мяча. После розыгрыша против своего соотечественника Андрея Рублёва Медведев не справился с подачей и столкнулся с будкой оператора, после чего техника упала на землю. Теннисист пожаловался судье, что после столкновения он получил травму, а затем несколько раз за матч обращался к врачу.