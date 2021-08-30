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Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов в мире

11:38, 31 августа 2021
Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов в мире Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский теннисист Даниил Медведев занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в своём виде спорта за 2021 год по версии Forbes. Рейтинг приводится на сайте журнала.

Список возглавляет представитель Швейцарии Роджер Федерер, заработавший $90,6 млн до вычета налогов. Сумма призовых при этом у него всего $600 тысяч, а остальные деньги 20-кратный победитель турниров Большого шлема заработал благодаря рекламным контрактам. Медведев, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, получил $13,9 млн, из них $5,9 млн — за выступления на корте в качестве призовых.

В топ-10 также вошли японка Наоми Осака ($60,1 млн, $5,1 — призовые), американка Серена Уильямс ($41,8, $1,8), первая ракетка мира среди мужчин серб Новак Джокович ($38 млн, $8 млн), испанец Рафаэль Надаль ($27 млн, $4 млн) и другие.

Ранее сообщалось, что Медведев во время матча полуфинала «Мастерса» в Цинциннати врезался в телекамеру после розыгрыша мяча. После розыгрыша против своего соотечественника Андрея Рублёва Медведев не справился с подачей и столкнулся с будкой оператора, после чего техника упала на землю. Теннисист пожаловался судье, что после столкновения он получил травму, а затем несколько раз за матч обращался к врачу.

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