Медведев вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов в мире

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Украинский спортсмен Игорь Цветов рассказал, почему отошёл от российских паралимпийцев на церемонии награждения медалями. По его словам, он сделал это «из уважения к Украине». Свой поступок он объяснил в Facebook.

Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому своё... С Украиной в сердце, — оправдался Цветов. Он занял второе место на стометровом забеге среди...