Медведев уступил Звереву в первом сете полуфинала Australian Open Медведев проиграл Звереву в первом сете полуфинала Australian Open со счетом 5:7

Россиянин Даниил Медведев уступил представителю ФРГ Александру Звереву в первом сете полуфинала по большому теннису Australian Open — 2024. Третья ракетка мира проиграл со счетом 5:7.

По итогам первого сета на счету россиянина два эйса, пять двойных ошибок и три нереализованных брейк-пойнта. Зверев отличился тремя подачами навылет и тремя реализованными брейк-пойнтами из пяти. Сет продлился 59 минут.

Первая ракетка мира Новак Джокович считает, что Медведев является человеком с правильными ценностями. До этого Медведев рассказал, как Джокович предложил ему полететь вместе на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии, несмотря на то, что Даниил в то время не входил в элиту мирового тенниса.