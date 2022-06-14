Медведев установил рекорд по сумме заработанных призовых среди россиян Сумма призовых первой ракетки мира Медведева достигла отметки в $23,9 млн

Фото: IMAGO/HMB Media/Antonio Borga/Global Look Press

Первая ракетка мира Даниил Медведев установил рекорд по количеству заработанных за карьеру призовых среди россиян, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмену удалось превзойти достижение Евгения Кафельникова.

После турнира в нидерландском Хертогенбосе, где Медведев проиграл в финале, сумма его призовых практически достигла отметки в $23,9 млн. Теперь он опережает Кафельникова на $10 тысяч. На третьем месте находится Николай Давыденко ($16,18 млн), далее расположились Марат Сафин ($14,3 млн) и Михаил Южный ($14,2 млн). Все они, в отличие от Медведева, уже завершили карьеру.

13 июня Медведев вернулся на первое место в рейтинге ATP. На второй строчке находится немец Александр Зверев, третью позицию занимает серб Новак Джокович.

Медведев был первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая он не участвовал в турнирах из-за операции по удалению грыжи.