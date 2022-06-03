Медведев станет первой ракеткой мира благодаря Надалю Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира благодаря победе Надаля над Зверевым

Фото: IMAGO/HMB Media/Antonio Borga/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл немца Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»-2022. Встреча прошла в пятницу, 3 июня, в Париже и продлилась два сета. На тай-брейке второй партии представитель Германии подвернул ногу и не смог продолжить игру.

На момент остановки матча Надаль имел в активе победу в первом сете. Соперника по финалу испанец узнает позже. Путёвку в решающий матч разыграют норвежец Каспер Рууд и представиель Хорватии Марин Чилич.

Благодаря победе Надаля 13 июня первой ракеткой мира станет Даниил Медведев. Помешать россиянину сделать это мог Зверев, если бы выиграл «Ролан Гаррос».

2 июня россиянка Дарья Касаткина проиграла в полуфинале турнира представительнице Польши Иге Швентек. Встреча длилась две партии.