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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с мнением комитета по соответствию (CRC), что работа РУСАДА эффективна в борьбе с допингом в российском спорте.

В связи с этим агентство приняло решение не навязывать России какой-либо специальный мониторинг или надзор антидопинговой деятельности в течение четырёх лет. Тем не менее, одним из условий восстановления РУСАДА будет...