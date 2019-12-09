https://static.news.ru/photo/6411ed78-1a87-11ea-ab98-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал профильные организации РФ обжаловать решение Всемирной антидопинговой организации (WADA).
Российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать, как обжаловать такое решение, — цитирует Медведева ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Помимо этого, исполнительный комитет ограничил посещение спортивных мероприятий госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.