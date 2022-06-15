Медведев оценил решение допустить россиян до US Open Даниил Медведев обрадовался решению допустить россиян до участия в US Open

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Даниил Медведев

Первая ракетка мира Даниил Медведев на YouTube-канале TennisFans Productions высказался о решении допустить россиян до участия в US Open. Спортсмен заявил, что очень обрадовался возможности защитить титул.

Я уже говорил, что следую правилам и буду играть там, где могу играть. Было бы очень неприятно не иметь возможности защитить титул, потому что с US Open связаны отличные воспоминания. Да и вообще это, наверное, для меня самый особенный турнир, — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что Американская теннисная ассоциация (USTA) приняла решение о допуске россиян до участия в US Open. Игроки примут участие в турнире в нейтральном статусе, без флага государства.

Турнир пройдёт в первые две недели сентября 2022 года. Действующим чемпионом US Open является Медведев, обыгравший в 2021 году в финале Новака Джоковича.