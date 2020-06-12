Медали Олимпиады-2012 могут быть перераспределены из-за допинга

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске.

Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идёт подготовка, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Плющенко. Он также сообщил,...