Медали Олимпиады-2012 могут быть перераспределены из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнаружило более 80 нарушений антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Отмечается, что было проанализировано более двух третей всех тестов. Результаты перепроверки позволят Международному олимпийскому комитету (МОК) перераспределить медали Олимпийский игр, сообщает пресс-служба ITA.
Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, писал NEWS.ru.
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