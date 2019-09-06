В будущем в программу Олимпийских игр может быть включён пожарно-спасательный спорт. Такое мнение выразил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Об этом он сообщил в интервью
Для того чтобы заявить пожарно-спасательный спорт как олимпийский, нужно собрать в Международной спортивной федерации пожарных и спасателей из 40 стран. По словам Чуприяна, другие условия уже соблюдены. Среди них — обязательное участие женщин в соревнованиях и соблюдение требований антидопингового комитета.
Одна из основных задач на ближайшее время — как можно быстрее собрать в федерации не менее 40 стран, чтобы пожарно-спасательный спорт стал олимпийским, — сказал Чуприян.
Число стран, вступающих в международную федерацию пожарных и спасателей, с каждым годом увеличивается. На данный момент переговоры ведутся с Кубой, Чили и Бразилией, рассказал первый замглавы МЧС.
На чемпионате в Саратове в качестве наблюдателей заявлены представители Индии, Саудовской Аравии и Италии, которая уже входит в федерацию. К ней готова присоединиться и Сербия.
Участие в соревнованиях примут сборные команды из 24 стран. Среди них — Австрия, Белоруссия, Чехия, Республика Корея, Германия, Словакия, Турция.
Также Чуприян не исключил, что в будущем женщины смогут работать пожарными наравне с мужчинами, писал News.ru.