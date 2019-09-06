https://static.news.ru/photo/8711947c-d07c-11e9-b73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В будущем в программу Олимпийских игр может быть включён пожарно-спасательный спорт. Такое мнение выразил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Об этом он сообщил в интервью ТАСС перед началом чемпионата мира по данной дисциплине, который пройдёт с 8 по 16 сентября в Саратове. В России он проводится впервые за последние 10 лет.

Для того чтобы заявить пожарно-спасательный спорт как олимпийский, нужно собрать в Международной спортивной федерации пожарных и спасателей из 40 стран. По словам Чуприяна, другие условия уже соблюдены. Среди них — обязательное участие женщин в соревнованиях и соблюдение требований антидопингового комитета.

Одна из основных задач на ближайшее время — как можно быстрее собрать в федерации не менее 40 стран, чтобы пожарно-спасательный спорт стал олимпийским, — сказал Чуприян.

Число стран, вступающих в международную федерацию пожарных и спасателей, с каждым годом увеличивается. На данный момент переговоры ведутся с Кубой, Чили и Бразилией, рассказал первый замглавы МЧС.

На чемпионате в Саратове в качестве наблюдателей заявлены представители Индии, Саудовской Аравии и Италии, которая уже входит в федерацию. К ней готова присоединиться и Сербия.

Участие в соревнованиях примут сборные команды из 24 стран. Среди них — Австрия, Белоруссия, Чехия, Республика Корея, Германия, Словакия, Турция.

Также Чуприян не исключил, что в будущем женщины смогут работать пожарными наравне с мужчинами, писал News.ru.