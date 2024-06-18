Мбаппе обошелся без операции на носу после травмы RMC Sport: Мбаппе не стали оперировать после травмы носа в матче Евро

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Килиан Мбаппе

Капитану сборной Франции по футболу Килиану Мбаппе не стали оперировать нос после обследования в клинике Дюссельдорфа, пишет журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в соцсети Х. Cпортсмена госпитализировали после матча с Австрией в рамках чемпионата Европы, во время которого он ударился лицом в соперника и разбил нос. Мбаппе сможет принять участие во встрече с командой Нидерландов в пятницу, 21 июня. Эту информацию также подтвердил президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло.

Это так, никакой операции, — отметил Диалло.

Ранее Мбаппе достиг соглашения о трансфере в мадридский «Реал». Контракт с игроком рассчитан до 2029 года. Как уточнили в «Реале», нападающий в свои 25 лет провел свой самый результативный сезон за «Пари Сен-Жермен», отличившись 44 голами. Он также в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром французской лиги.

Накануне сборная Словакии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счетом 1:0. Единственным голом отличился форвард Иван Шранц, он отправил мяч в ворота соперника на седьмой минуте. При этом два гола сборной Бельгии в исполнении Ромелу Лукаку были отменены после вмешательства видеопомощников судьи.