Министр спорта России Олег Матыцин был официально представлен в качестве нового главы ведомства, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Матицына представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Мероприятие прошло в здании Государственного музея спорта.
Помимо прессы на представлении присутствовали сотрудники министерства и музея. В зале, где проходило представление Матыцина, наблюдался аншлаг.
Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.
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