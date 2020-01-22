Министр спорта России Олег Матыцин был официально представлен в качестве нового главы ведомства, передаёт корреспондент NEWS.ru.



Матицына представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Мероприятие прошло в здании Государственного музея спорта.



Помимо прессы на представлении присутствовали сотрудники министерства и музея. В зале, где проходило представление Матыцина, наблюдался аншлаг.