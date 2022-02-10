Матыцин заявил, что держит на контроле ситуацию с награждением фигуристов

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Чемпион Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен прокомментировал историю с сомнительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсмен не стал обвинять россиянку, уточнив, что не знает всех фактов произошедшего, сообщает журналист Джеки Вонг в своем Twitter.

Чемпион Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен прокомментировал историю с сомнительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсмен не стал обвинять россиянку, уточнив, что не знает...