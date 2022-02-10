Матыцин заявил, что держит на контроле ситуацию с награждением фигуристов
Министр спорта России: мы держим на контроле развитие ситуации с Камилой Валиевой
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
13:45, 10 февраля 2022
Олег МатыцинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией по поводу ситуации с подозрительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам чиновника, ситуация находится под контролем, сообщает «Матч ТВ».
Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине (Китай) и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию, — сказал Матыцин.
Он попросил всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет отталкиваться от информации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допинга-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, а не «присоединяться к стройному ряду кричальщиков».