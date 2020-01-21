https://static.news.ru/photo/ca9947a4-3cf0-11ea-8f23-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Kong Hui/Xinhua/Global Look Press

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о ближайших планах на своём новом посту.

Он отметил, что очень горд, что вошёл в состав правительства, а также отметил, что приложит свой опыт и знания для развития спорта.

У нас 28 января планируется заседание рабочей группы по подготовке совета. Там будут представители федераций. Я максимально быстро планирую провести встречи, определить болевые точки и совместными усилиями найти решения для всех серьёзных проблем, которые существуют в каждой федерации, — цитирует Матицына РИА Новости.

Министр подчеркнул, что пока не определился, кто станет его помощниками.

Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.