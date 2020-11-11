Матыцин уверен, что решение CAS не повлияет на подготовку Универсиады-2023

https://static.news.ru/photo/43d331f4-241b-11eb-9cf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: fisu.net

Министр спорта России Олег Матыцин уверен, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всероссийского антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА не повлияет на подготовку летней Универсиады — 2023 в Екатеринбурге.

Мы уверены, что решение CAS не повлияет негативно на подготовку к Всемирным студенческим играм 2023 года, так как подписан контракт и выполнены все финансовые обязательства. Так что риски минимальны. Эта позиция не вызывает ни у кого сомнения, — сказал Матыцин на пресс-конференции, посвящённой подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года.

Кроме того, он выразил надежду, что к 2023 году не будет такого влияния коронавируса и соревнования состоятся в заявленные сроки.

Как сообщалось ранее, CAS намерен вынести решение по спору Всероссийского антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА до конца 2020 года. WADA в декабре 2019 года рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS, писал NEWS.ru.