Матыцин: Россия не препятствует публикации полного отчёта по делу РУСАДА

https://static.news.ru/photo/779573b6-4681-11eb-8863-fa163e074e61_660.jpg Фото: AntonSnop/wikipedia.org

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал публикацию издания New York Times, в котором было опубликовано сообщение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказывается от публикации полного отчёта по делу между WADA и российской стороной.

Я всегда придерживаюсь юридической стороны вопроса. Если стороны примут решение о возможности публикации полного отчёта, значит — такое решение будет реализовано. Минспорт не является стороной процесса. WADA и РУСАДА обговаривают данный процесс. Российская сторона не препятствует, мы готовы к открытому диалогу, нам нечего скрывать, — сказал Матыцин на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года.

По его словам, Россия самодостаточная страна, которая является одним из лучших партнёров, а проведения мероприятий в России остаются самыми высокими.

Мы, наоборот, готовы делиться нашим опытом. К сожалению, мы оказались под перекрёстным огнём, но сразу заявили, что готовы работать и искоренять допинг, готовы к взаимодействию. Россия выполняет все обязательства, ведётся активная работа, надеюсь, мы не потеряем никаких соревнований, которые должны быть проведены на территории страны. Но если такое и случится, то пострадает мировое сообщество, а не российская сторона, — заключил он.

Также он заявил, что с оптимизмом смотрит на текущую ситуацию во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

На прошлой неделе была представлена дорожная карта, глобальных преград, что российская лёгкая атлетика не будет восстановлена, нет, — сказал он.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) скажется на проведении соревнований на территории страны, писал NEWS.ru.