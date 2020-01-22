Министр спорта Олег Матыцин рассказал о предстоящих планах на новом посту.



Я человек с профессиональным, спортивным и жизненным опытом. Постараюсь реализовать все задачи, о которых сказал в послании президент России. Нам предстоит сделать очень много, и я понимаю, что один в поле не воин, с какой бы радость меня не приняли. Выражаю признательность президенту и глава правительства за доверие, — сказал Матыцин журналистам.