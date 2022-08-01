Матыцин осудил присуждение титулов в отсутствие российских спортсменов Министр спорта РФ Матыцин счел дискриминацией присуждение ISU титулов в отсутствие россиян

Продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) обновлять рейтинги и присуждать титулы в отсутствие россиян министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, основной задачей мировых спортивных структур должно являться развитие спорта и поддержание условий для честной конкурентной борьбы. Министр также отметил, что Россия продолжает укреплять национальную систему спорта. Его слова приводит РИА Новости.

Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача — развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы, — сказал министр спорта РФ.

Он также добавил, что Россия остается частью международного спортивного движения и продолжает укреплять национальную систему спорта, создавая условия для тренировочной и соревновательной практики.

В подтверждение тому — результаты наших спортсменов на российских соревнованиях, превосходящие мировые: например, Евгения Чикунова на Играх Дружбы или Анжелика Сидорова на чемпионате Москвы по легкой атлетике, — подчеркнул Матыцин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Сельские игры пользуются популярностью и являются важным событием для многих регионов страны. С такой речью глава государства выступил на открытии Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омской области. Он подчеркнул, что соревнования объединяют работников агропромышленного комплекса и людей самых разных возрастов и профессий.