https://static.news.ru/photo/5529b660-3f53-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый министр спорта РФ Олег Матыцин намерен сделать всё необходимое, чтобы российские спортсмены успешно выступили на Олимпиаде в Токио. Свою главную задачу на данном этапе он определил, как «не навредить».

Моя задача сейчас как у врача — не навредить своими неаккуратными действиями. Поэтому будем делать всё необходимое, чтобы с учётом требований спортивных федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов эта подготовка на финальном этапе была успешной, — сообщил ТАСС Матыцин.

По его словам, подготовка к токийской Олимпиаде идёт полным ходом. Тренерам сборных команд «созданы оптимальные условия», а федерации, Олимпийский комитет РФ и Минспорта поддерживают настрой на успешное выступление российских спортсменов.

Летняя Олимпиада в Японии состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что уход Павла Колобкова с поста министра спорта положительно повлияет на лёгкую атлетику. Он также назвал нового министра спорта Олега Матыцина системным и профессиональным человеком.