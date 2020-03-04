https://static.news.ru/photo/2e5c570e-5e02-11ea-82ac-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в ведомстве не видят рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса.

Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации. Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Он рассказал, что на базах Минспорт работает с Роспотребнадзором, ФМБА и Минздравом для того, чтобы минимизировать риски заражения спортсменов.

Ранее СМИ сообщали, что в мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе. В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве, с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, писал NEWS.ru.