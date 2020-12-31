Матыцин не видит рисков в подготовке сборных России к ОИ-2021

https://static.news.ru/photo/8c971d4e-4b79-11eb-8065-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с летними Олимпийскими играми в Токио и зимними в Пекине.

По его словам, российские спортсмены готовятся к соревнованиям в максимально комфортных условиях.

Никаких рисков организационного плана мы не видим, — отметил он.

Министр добавил, что на федеральных базах работают опытные профессиональные коллективы, которые поддерживают постоянный контакт с представителями Федерального медико-биологического агентства и врачами сборных, передаёт ТАСС.

Олимпиаду в Токио планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с пандемией COVID-19 её пришлось перенести на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен решить, под каким флагом и гимном будет выступать сборная России на Олимпиаде в Токио.