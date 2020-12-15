Матыцин назвал главную опасность «акта Родченкова»

https://static.news.ru/photo/00924c98-3ebc-11eb-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все российские спортивные организации оказываются под ударом после вступления в силу «акта Родченкова». Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Это будет иметь очень негативное влияние на всю международную спортивную жизнь, на баланс организаций, которые определяют политику в сфере спорта, и на деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Министр заметил, что не стоит излишне политизировать ситуацию, поскольку нигде в документе не прописано, что он направлен именно против России. Матыцин при этом иронически заметил, что фамилия Родченков, в чью честь назван документ, всё же «немного российская».

«Акт Родченкова» был подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ назван именем информатора ВАДА о допинге в российском спорте, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В соответствии с документом, США получит право преследовать любого нарушителя антидопинговых правил, если он оказался участником сговора на соревнованиях, где выступают американские атлеты. При этом закон не касается североамериканских профессиональных лиг, не следующих кодексу ВАДА.

Матыцин пояснил, что, по сути, одна страна будет иметь приоритет по определению чьей-либо виновности или невиновности, вне зависимости от того, где проводятся соревнования. Глава спортивного ведомства напомнил, что главная ценность олимпийского движения — равные возможности, равная ответственность и равные права.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа подписать принятый Конгрессом США антидопинговый «акт Родченкова». Он назвал действия Штатов неприемлемыми.