Система спорта в Китае была создана благодаря советской помощи, заявил министр спорта России Олег Матыцин.
Когда я был в Пекине, проблем с коронавирусом не было. Система спорта в Китае была создана благодаря советской помощи. Настольный теннис в Китае является практически национальным видом спорта, — сказал министр в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020 и посвящённую образованию в спорте.
Глава ведомства отметил, что опыт, который он получил в Китае, помог ему сформироваться.
Сейчас, к сожалению, не так активно Россия и Китай взаимодействуют в плане спорта, но я рассматриваю это как хорошую перспективу. Нельзя не использовать наши возможности, иначе можно потерять шансы на дальнейшее развитие, — добавил министр.
Ранее Матыцин назвал спорт одним из факторов формирования устойчивой политики, писал NEWS.ru.
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