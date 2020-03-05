https://static.news.ru/photo/e8d6c6c6-5eb3-11ea-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici / Le Pictorium/Global Look Press

Система спорта в Китае была создана благодаря советской помощи, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Когда я был в Пекине, проблем с коронавирусом не было. Система спорта в Китае была создана благодаря советской помощи. Настольный теннис в Китае является практически национальным видом спорта, — сказал министр в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020 и посвящённую образованию в спорте.

Глава ведомства отметил, что опыт, который он получил в Китае, помог ему сформироваться.

Сейчас, к сожалению, не так активно Россия и Китай взаимодействуют в плане спорта, но я рассматриваю это как хорошую перспективу. Нельзя не использовать наши возможности, иначе можно потерять шансы на дальнейшее развитие, — добавил министр.

Ранее Матыцин назвал спорт одним из факторов формирования устойчивой политики, писал NEWS.ru.