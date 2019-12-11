https://static.news.ru/photo/919b2850-1c11-11ea-aeef-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может начать проводить собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение WADA об отстранении РФ от соревнований.

Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры, — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что у России уже есть опыт проведения Олимпиад и крупных спортивных мероприятий.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.