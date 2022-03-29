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«Матч ТВ» покинул второй комментатор за месяц

Александр Шмурнов ушёл с телеканала «Матч ТВ»
16:25, 29 марта 2022
«Матч ТВ» покинул второй комментатор за месяц Фото: pixabay.com
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Комментатор Александр Шмурнов решил покинуть «Матч ТВ». Об этом сообщил продюсер телеканала Александр Тащин в социальной сети Telegram. Стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова — мы приняли решение прекратить наше сотрудничество. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах! написал Тащин.

 Шмурнов стал вторым комментатором, который покинул телеканал в марте нынешнего года. 18 числа «Матч ТВ» покинул Сергей Кривохарченко, работавший в компании с 2015 года.

 Александр Шмурнов  начал работать комментатором  19 лет назад, когда пришёл  в компанию «НТВ-Плюс». Говоря об уходе сотрудников, Тащин заявил, что «бригада комментаторов продолжает обновляться молодыми ребятами».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос о запрете на показ матчей национальных сборных в России.

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