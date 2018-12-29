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Матч молодёжного ЧМ Россия — Чехия мог закончиться дракой

russiahockey_en/twitter.com

спорт [ версия для печати ]

Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу в матче против команды Чехии (2:1) на чемпионате мира. После матча едва не завязалась драка между игроками обеих команд.

После окончания матча во время рукопожатия спортсменов форвард российской команды Василий Подколзин повздорил с нападающим сборной Чехии Якубом Лауко. В результате чего россиянин совершил толчок в плечо чешского хоккеиста.

В первом периоде Лауко грубо атаковал российского спортсмена и толкнул его на борт. Чех получил малый штраф.

Молодёжная сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории (оба — Канада). Турнир продлится до 6 января.


#хоккей #молодежнаясборная #ЧЕМПИОНАТМИРА
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