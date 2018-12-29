Матч молодёжного ЧМ Россия — Чехия мог закончиться дракой

Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу в матче против команды Чехии (2:1) на чемпионате мира. После матча едва не завязалась драка между игроками обеих команд.
После окончания матча во время рукопожатия спортсменов форвард российской команды Василий Подколзин повздорил с нападающим сборной Чехии Якубом Лауко. В результате чего россиянин совершил толчок в плечо чешского хоккеиста.
Podkolzin and Lauko have a history.— Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г.
Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR
В первом периоде Лауко грубо атаковал российского спортсмена и толкнул его на борт. Чех получил малый штраф.
Молодёжная сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на молодёжном чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории (оба — Канада). Турнир продлится до 6 января.