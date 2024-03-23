Матч между Россией и Парагваем отменили после теракта в «Крокусе» РФС объявил об отмене матча между Россией и Парагваем после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен в связи с терактом к концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Соответствующее решение было принято совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией.

Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени, — говорится в сообщении.

В РФС добавили, что все болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты. Информация о порядке возврата будет размещена дополнительно.

Некоторые российские артисты ранее сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.

До этого РЖД объявила, что пассажиры могут сдать билеты на поезда без дополнительных сборов за возврат до 26 марта включительно. Такое решение было принято в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кроме того, массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются из-за теракта. В пресс-службе Минкультуры России выразили соболезнования родным и близким погибших.