Don Mash: заслуженный тренер России вымогал деньги у паралимпийца Don Mash: заслуженный тренер РФ Дивенко вымогал деньги у паралимпийца Павленко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Don Mash сообщил, что заслуженный тренер России Сергей Дивенко неоднократно вымогал деньги у своего подопечного, паралимпийца Артема Павленко. По информации канала, один из подобных разговоров спортсмен записал на видео, после чего пошел с ним в полицию. Канал уточнил, что правоохранители уже возбудили уголовное дело.

По данным канала, узнав о заявлении, тренер подал ответный иск, в котором потребовал у подопечного 25% со всех призовых Паралимпиады. В публикации уточняется, что общая сумма, которую Павленко должен выплатить Дивенко, составила 2 млн рублей, однако адвокат спортсмена заявила, что ее подзащитный не подписывал договоров, согласно которым он должен делиться заработком.

Mash отмечает, что на опубликованных кадрах Дивенко не просто слышно, но и видно, однако дело с 2022 года стоит на месте. По данным канала, тренер даже не числится подозреваемым.

Ранее сообщалось о том, что арестованных сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве у бизнесмена Константина Пономарева 3,7 миллиарда рублей. По предварительным данным, за эту сумму силовики обещали предпринимателю аннулировать приговор.